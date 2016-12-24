Сильнейший за 50 лет снегопад в Японии парализовал работу железной дороги

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На японский остров Хоккайдо обрушился сильнейший за последние 50 лет снегопад. Отменили свыше двухсот восьмидесяти авиарейсов. Прекратили движение железнодорожные поезда и экспрессы.

Сильнейший за полвека снегопад обрушился на японский остров Хоккайдо. Там выпало более 95 сантиметров снега, передает "ТВ Центр".

Отменили свыше двухсот восьмидесяти авиарейсов. Прекратили движение железнодорожные поезда и экспрессы. В результате чего шесть тысяч человек были вынуждены провести несколько суток в аэропорту. К этому моменту авиасообщение уже восстановлено. Однако обеспечить нормальную работу наземного транспорта до сих пор не удалось. Снегоуборочная техника круглосуточно расчищает дороги. На помощь коммунальным службам выходят местные жители.

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