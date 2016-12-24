Савченко назвала украинскую власть преступной

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Депутат Верховной Рады Надежда Савченко заявила, что нынешняя украинская власть не менее преступна, чем предыдущая.

Депутат Верховной Рады Украины Надежда Савченко в эфире телеканала "112 Украина" заявила, что нынешняя власть на Украине не менее преступна, чем предыдущая, передает "Российская газета".

"Сейчас усиливают власть нынешнего президента. Но если народ чувствует на себе, что нынешняя власть не менее преступна, чем предыдущая, то стоит ли усиливать такого президента? Что было бы, если бы мы поддерживали Януковича? Мы бы еще терпели два года? Что будет, если будем терпеть это сейчас?" — сказала Савченко.

По ее словам, сейчас на Украине усиливают позиции президента Петра Порошенко.

Ранее Надежда Савченко неоднократно критиковала Порошенко. Так, она предложила ему уступить президентство Виктору Януковичу. Она также обвиняла его в недостаточных усилиях при проведении реформ.

7 декабря Савченко, посетившую Минск и встретившуюся с главами самопровозглашенных ЛНР и ДНР, исключили из фракции "Батькивщина". В минувший четверг Верховная Рада исключила Савченко из украинской делегации ПАСЕ.

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