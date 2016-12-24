Евгения Медведева выиграла чемпионат России по фигурному катанию

Теги: Спорт россия фигурное катание чемпионат

Фигуристка Евгения Медведева стала победительницей чемпионата России в женском одиночном разряде. По сумме короткой и произвольной программ она набрала 233,57 балла, что является неофициальным мировым рекордом.