Евгения Медведева выиграла чемпионат России по фигурному катанию
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Фигуристка Евгения Медведева стала победительницей чемпионата России в женском одиночном разряде. По сумме короткой и произвольной программ она набрала 233,57 балла, что является неофициальным мировым рекордом.
Евгения Медведева стала чемпионкой России в женском одиночном катании. По сумме короткой и произвольной программ она набрала 233,57 балла, что является неофициальным мировым рекордом, передает ТАСС.
Второе место на чемпионате России досталось 14-летней Алине Загитовой (221,21 балла). Бронзовая медаль у Марии Сотсковой (219,90 балла), сообщает "Интерфакс".
Евгения Медведева, которая также выиграла чемпионат России в прошлом году, является действующей победительницей финала Гран-при.
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