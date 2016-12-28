Студенты ГИТИСа бастуют против слияния факультетов

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В ГИТИСе разгорелись страсти вокруг объединения театроведческого и продюсерского факультетов. Студенты протестуют против слияния, на котором настаивал новый ректор Григорий Заславский. Он утверждает, что реорганизация факультета никак не задевает интересы студентов, не влияет на обучение и, более того, поможет получить дополнительные знания.

Похоже на сценическую постановку, но такого задания в учебном плане театроведческого факультета нет. Студенты по собственной инициативе вышли на улицу и устроили, как сами это назвали, прощание со своим факультетом. Закончилось оно приездом полиции. А вот окончания спора театроведов и продюсеров пока не предвидится. Два факультета теперь объединены вопреки желанию студентов, которые не знают, какой получат диплом, передает "ТВ Центр".

"Мы не видим конкретной бумаги, мы не видим конкретного плана. Возможно, на словах все останется также, а потом все будет по-другому. Мы бы хотели увидеть какой-то документ, в котором будет подтверждено, что будут такие-то изменения или их не будет. Сейчас говорят, что ничего не будет, а потом изменения настанут", - рассказала студентка Гульнара Искакова.

Решение о слиянии факультетов было принято на ученом совете вуза. Однако некоторые преподаватели театроведческого факультета заявляют, что их мнения не спросили. Педагогов волнует самый насущный вопрос: два в одном - это кадровая оптимизация?

"Как будет называться этот факультет? На этот прямой вопрос был дан расплывчатый ответ: "Может быть, продюсирования и театроведения". Таким образом, театроведение оказывается в окончании этого названия. И с этим могут быть связаны пока не ясные выводы", - заявила преподаватель Алена Карась.

Ректор ГИТИСа Григорий Заславский подтверждает, что структурные изменения - его личная инициатива, с которой в этом году он шел на выборы ректора и, соответственно, заручился поддержкой коллег. Если и можно говорить об оптимизации, подчеркивает ректор, то только с точки зрения повышения качества обучения.

"Мы же хотим, чтобы наши выпускники были востребованы, чтобы они трудоустраивались. А это далеко не всегда происходит. Чтобы они узнали важные вещи о том, как продается театр, что продается. Это позволит дать продюсерам представление о смысловых вопросах театра. Это никак не затрагивает специальности, которые записаны будут в дипломах выпускников. Это никак не задевает ни одного преподавателя, пока что", - отметил Григорий Заславский.

Здесь ректор делает паузу. Позже, подчеркнет, что он знает, кто был зачинщиком студенческого бунта. Ранее находящаяся на больничном декан театроведческого факультета Наталья Пивоварова в социальных сетях опубликовала заявление: "Коллеги, друзья! Я призываю вас всех протестовать против инициативы ректора и решения учёного совета о слиянии театроведческого и продюсерского факультетов".

Протесты дополнились студенческой забастовкой. Учащиеся заявили, что отказываются сдавать сессию, пока не получат разъяснения от руководства вуза. Встреча ректора со студентами в коридоре оказалась непродолжительной. Однако Григорий Заславский успел дать разъяснения.

"За призывы к забастовкам Пивоварова больше не будет деканом факультета", - заявил ректор.

Студенты ректора услышали. И решили все-таки сосредоточиться на сдаче экзаменов. Правда, на каком факультете они теперь учатся, не ясно. Факультет пока остается безымянным.

Новый объединенный факультет уже функционирует с 21 декабря. Именно в этот день был подписан приказ о структурных преобразованиях в вузе. Приказ, как говорят, в ректорате, окончательный, обжалованию не подлежит.

Павел Прокопенко, Олег Лапшов, Алексей Степанов-Молодов. "ТВ Центр".