Лидеры стран ЕврАзЭС подписали новую редакцию Таможенного кодекса

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Лидеры ЕврАзЭС одобрили запуск переговоров с Ираном, Египтом, Индией и Сингапуром о создании Зоны свободной торговли. Это стало одним из итогов саммита Высшего евразийского экономического совета, который прошел в понедельник в Санкт-Петербурге. Президенты России, Казахстана, Киргизии и Армении подписали также новую редакцию Таможенного кодекса союза. В Санкт-Петербурге сегодня состоялся и саммит ОДКБ.

В Кремле изначально подчеркивали - оба саммита: и ОДКБ, ЕврАзЭС в Петербурге носят неофициальный и предновогодний характер. Правда, обсуждать проблемы лидерам приходится все-таки не в праздничной обстановке. В России 26 декабря - день траура по погибшим в Сочи. Оттого каждый из присутствующих президентов начинает свою речь с соболезнований, передает "ТВ Центр".

"Думаю, что мы все, руководители государств выражаем искренние соболезнования по этому поводу, Владимир Владимирович, вам, российскому народу и всем родственникам и близким погибших российских граждан", - отметил президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

Евразийский экономический союз развивается, подчеркнули все лидеры. К зоне свободной торговли уже присоединился Вьетнам. Интерес проявляют Индия, Иран, Израиль, Египет и Китай. Но это не значит, что проблем нет, говорит Путин. Их нужно решать и развиваться.

"В рамках союза приняты концепции формирования к 2025 году общих рынков газа, нефти и нефтепродуктов. Разрабатываются универсальные правила торговли электроэнергией и доступа к услугам естественных монополий в этой области", - подчеркнул Путин.

В следующем году председательствовать в ЕврАзЭС будет уже Кыргызстан. Эта страна присоединилась к Евразийскому экономическому союзу год назад и, по словам президента, уже ощутила как плюсы, так и минусы от такой интеграции.

"Произошло много изменений – как позитивные моменты были, так и отрицательные. И это, в целом, накладывает, конечно, отпечаток на то, как народ Кыргызстана принимает вступление в ЕврАзЭС", - заявил президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев.

О проблемах, что беспокоят Кыргызстан, президент этой страны предпочитает говорить уже без журналистов. Они же в кулуарах продолжают обсуждать главную неофициальную тему этих двух саммитов - отсутствие в Петербурге президента Белоруссии Лукашенко.

"Все документы, которые сегодня будут подписываться, они ранее были полностью согласованы в ходе коллегии с нашими белорусскими партнерами. И подписанные документы далее просто будут направлены в Минск с тем, чтобы Александр Григорьевич смог их там подписать", - отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Речь о едином для всех пяти стран ЕврАзЭС таможенном кодексе, который по итогам заседания Киргизия сначала подписывать отказывается. Но потом в ходе дополнительных консультаций Алмазбек Атамбаев все же присоединяется к остальным: России, Белоруссии, Армении и Казахстану. С Назарбаевым Путин также проводит отдельную двустороннюю встречу. По итогам подписаны несколько документов, среди которых - пролонгация договора по "Байконуру" и сотрудничестве в области космоса.

Здесь же речь заходит и предстоящих переговорах по решению сирийского кризиса. Именно Астана должна в ближайшее время стать независимой площадкой для проведения мирных переговоров. Тема Сирии и борьба с международным терроризмом в числе главных и на саммите стран-членов ОДКБ.

"Мы знаем, как складываются непросто отношения во многих регионах мира. Количество проблемных горячих точек не уменьшается. А застарелые конфликты не преодолеваются в том объеме, котором бы хотелось. Ну, например, проблемы Афганистана, проблемы Ближнего Востока, Сирии", - отметил Путин.

При этом в решении сирийского кризиса сейчас наметился перелом и появился реальный шанс на прекращение войны, которая идет в стране более пяти лет. То, что во многом эта заслуга и России, в понедельник подчеркнули все лидеры, приехавшие в Петербург.

Александр Панюшкин, "ТВ Центр".