Путин наградил орденами Миронова и Мацуева

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Президент России подписал указ о награждении различными орденами деятелей культуры России. В частности, ими оказались такие люди, как Евгений Миронов, Алексей Рыбников, Денис Мацуев, Максим Никулин, Нина Ургант, Виктор Смирнов и Алла Сурикова.

Президент России Владимир Путин наградил различными орденами российских деятелей культуры. Об этом сообщается в указе президента, который размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

В частности, орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени награжден Евгений Миронов, который является художественным руководителем "Государственного театра наций" и Алексей Рыбников - художественный руководитель государственного бюджетного учреждения культуры города Москвы "Московская государственная творческая мастерская под руководством Алексея Рыбникова".

Кроме того, орден Почета получил Денис Мацуев, являющийся пианистом и солистом Московской филармонии, генеральный директор и художественный руководитель Московского цирка Никулина на Цветном бульваре Максим Никулин, артисты театра драмы имени А.С.Пушкина (Александринского) Нина Ургант и Виктор Смирнов, а также кинорежиссер Алла Сурикова.