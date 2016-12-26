Водолазы подняли тело командира разбившегося Ту-154 на поверхность

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Тело командира разбившегося в Черном море Ту-154 Романа Волкова подняли на поверхность. Кроме того, были подняты останки порядка 80 тел жертв авиакатастрофы. Ранее сообщалось, что работающие на месте падения самолета Минобороны поисковые группы обнаружили тела еще двух погибших.

Водолазы подняли на поверхность тело Романа Волкова, который был командиром самолета Ту-154, разбившегося в Черном море 25 декабря. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах

"При подъеме крупных объектов фюзеляжа было обнаружено еще одно тело. При подъеме на берег по знакам отличия на форме было определено, что это командир корабля Роман Волков", - сообщил собеседник агентства. Кроме того, на поверхность удалось поднять еще 70 фрагментов тел.

Между тем, "Интерфакс" уточняет, что подняты останки порядка 80 тел жертв авиакатастрофы. Кроме того, отмечается, что удалось обнаружить крупные фрагменты фюзеляжа и правый двигатель самолета.

Ранее работающие на месте падения самолета Минобороны поисковые группы обнаружили тела еще двух погибших. До этого в море были найдены 11 жертв авиакатастрофы. Всего в поисках задействованы 45 кораблей и судов, 12 самолетов, 10 вертолетов, а также несколько беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, в районе крушения самолета работают более 3,5 тысячи человек.

Направлявшийся в Сирию самолет Минобороны России, потерпел крушение в акватории Черного моря утром 25 декабря. Все находившиеся на борту 92 человека погибли. Это члены экипажа, музыканты ансамбля имени Александрова, журналисты и Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза.

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