Шувалов возглавит российскую делегацию на Давосском форуме

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Главой российской делегации на Всемирном экономическом форуме в Швейцарии будет Игорь Шувалов. Помимо него, в состав наших представителей может войти Максим Орешкин.

Российскую делегацию на Всемирном экономическом форуме в Давосе, который пройдет в январе 2017 года, возглавит первый вице-премьер Игорь Шувалов. Об этом сообщает ТАСС. "Принято решение, что российскую делегацию на Давосском форуме возглавит Шувалов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что также в состав представителей нашей страны может войти глава Минэкономразвития Максим Орешкин.

В прошлом году российскую делегацию на Всемирном экономическом форуме в Швейцарии возглавлял вице-премьер Юрий Трутнев.