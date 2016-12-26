Неизвестный устроил поножовщину в кафе на западе Москвы
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Неизвестный устроил потасовку с сотрудниками кафе "Шоколадный кролик" на западе Москвы. В результате мужчина взял в руки нож и несколько раз ударил им оппонентов. Пострадавшие госпитализированы. Подозреваемый задержан.
На западе Москвы посетитель кафе "Шоколадный кролик" устроил потасовку с сотрудниками заведения. В результате он нанес им ножевые ранения, передает Агентство "Москва".
Как рассказал источник в правоохранительных органах, конфликт произошел между посетителем и подсобным рабочим. В итоге сотрудники заведения, располагающегося на улице Удальцова, получили ранения "ножом в разные части тела ".
Позднее подозреваемый был задержан. Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Пострадавшие доставлены в больницу.