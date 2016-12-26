В районе падения Ту-154 обнаружена хвостовая часть с фрагментами двигателя

Теги: самолет авиакатастрофа Происшествие

Водолазы обнаружили на месте крушения самолета Ту-154 в Черном море хвостовую часть с фрагментами двигателя. В настоящее время они исследуют ее, рассказали в Минобороны России. Кроме того, отмечается, что на берег доставлена часть боковой обшивки самолета с иллюминаторами размером 3,5 на 4,5 метра.

На месте крушения самолета Ту-154 в Черном море обнаружена хвостовая часть с фрагментами двигателя. Ее сейчас исследуют водолазы, передает "Интерфакс".

Кроме того, в Минобороны России сообщили, что на берег доставлена часть боковой обшивки самолета с иллюминаторами размером 3,5 на 4,5 метра. "В 17:55 в районе проведения поисковой операции поднята и доставлена на берег обнаруженная часть боковой обшивки фюзеляжа с иллюминаторами размером 3,5 на 4,5 метра", - рассказали в военном ведомстве.

Между тем, в Минобороны отметили, что специальная группа водолазов ведет поиски "черных ящиков" Ту-154 в Черном море круглосуточно. "Причины трагедии могут быть установлены только специалистами после обнаружения и исследования бортовых самописцев, или "черных ящиков", - напомнили в военном ведомстве.

Сообщается, также, что в зону поисковой операции прибыли два батискафа и дополнительные силы беспилотной авиации. "Для подъема со дна крупных частей самолета в район поисковой операции прибыл морской самоходный кран "Черноморец-11" грузоподъемностью до 100 тонн с грузовой платформой", - передает сообщение Минобороны ТАСС.

Всего в поисково-спасательной операции принимают участие 45 кораблей и судов, 15 глубоководных аппаратов, 192 водолаза, 12 самолетов, а также пять вертолетов.

Читайте также:

Водолазы подняли тело командира разбившегося Ту-154 на поверхность

В районе крушения Ту-154 обнаружены тела еще двух погибших

Минобороны опровергло слухи о спасжилетах на жертвах катастрофы Ту-154