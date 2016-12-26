Вооруженный мужчина ограбил ювелирный магазин в Москве

Теги: ограбление Происшествие москва магазин

Неизвестный человек совершил налет на ювелирный магазин сети "Адамас" на северо-западе Москвы. Он похитил украшения, угрожая оружием продавцам салона. Затем преступник сумел скрыться. В настоящее время на месте происшествия работают следователи.

В Москве неизвестный мужчина ворвался в ювелирный магазин на Ленинградском проспекте и, угрожая оружием, похитил украшения. Об этом сообщает агентство "Москва". "Около 20:30 неизвестный ворвался в ювелирный магазин, располагающийся по адресу: Ленинградский проспект, дом 56. Угрожая сотрудникам магазина оружием, он похитил ювелирные украшения. Перечень похищенного и сумма ущерба устанавливаются", - говорится в сообщении.

Отмечается, что мужчине удалось скрыться с места преступления. В настоящее время там работают следователи, а также уточняются все обстоятельства данного инцидента.

По данным агентства, этот магазин относится к сети ювелирных салонов "Адамас".

Читайте также:

Ограбление ювелирного магазина в Москве попало на видео

На востоке Москвы ограблен ювелирный магазин