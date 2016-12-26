На месте катастрофы Ту-154 найдено тело еще одного погибшего
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Работающие на месте падения Ту-154 поисковые группы в понедельник обнаружили тело еще одного погибшего. Ранее в море были найдены 11 жертв авиакатастрофы. Всего же, как сообщили в оперативном штабе, из воды подняты останки 80 пассажиров и членов экипажа.
Минобороны России в понедельник сообщило об обнаружении еще одного погибшего на месте катастрофы Ту-154. "Днем было обнаружено и поднято на борт спасательного судна тело еще одного погибшего", - рассказали "Интерфаксу" в департаменте информации и массовых коммуникаций оборонного ведомства.
Ранее сообщалось, что работающие на месте падения самолета Минобороны поисковые группы обнаружили тела двух погибших. До этого в море были найдены 11 жертв авиакатастрофы. Всего в поисках задействованы 45 кораблей и судов, 12 самолетов, 10 вертолетов, а также несколько беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, в районе крушения самолета работают более 3,5 тысячи человек.
Направлявшийся в Сирию самолет Минобороны России, потерпел крушение в акватории Черного моря утром 25 декабря. Все находившиеся на борту 92 человека погибли. Это члены экипажа, музыканты ансамбля имени Александрова, журналисты и Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза.
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