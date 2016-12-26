Киевский суд отказался устраивать новый видеодопрос Януковича
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Ходатайство экс-президента Украины Виктора Януковича о проведении нового видеодопроса не удовлетворено Печерским судом Киева. Там отметили, что не нашли оснований для проведения допроса.
Печерский суд Киева отказался от дальнейших допросов экс-президента Украины Виктора Януковича. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката экс-главы государства Виталия Сердюка.
По его словам, ходатайство о проведении видеодопроса заявлялось лично Януковичем. "Странно, но и суд, и прокуратура отказались получать от него показания", - подчеркнул он.
В свою очередь, сайт украинских "Вестей" сообщает, что в Печерском суде не нашли оснований для проведения нового видеодопроса. Также там отметили, что никто не нарушал права Януковича на защиту, хотя его адвокаты утверждали обратное.
Ранее в декабре Печерский районный суд Киева на закрытом судебном заседании поддержал ходатайство прокурора о предоставлении разрешения на задержание Виктора Януковича.
Виктор Янукович был президентом Украины с 2010 года. В феврале 2014 года он был вынужден покинуть эту страну после свержения власти, которое имело признаки государственного переворота. Позднее он неоднократно выступал с резкой критикой оппозиционных властей, пришедших к власти на Украине.
В отношении бывшего президента на Украине возбуждено несколько уголовных дел. Янукович объявлен в розыск, а его имущество на территории страны арестовано.
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