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Стивен Таунсенд считает, что ИГ будет разгромлена не ранее чем через два года. По его словам, антитеррористическая коалиция сможет одолеть врагов, которые прячутся в пустынях Сирии. Кроме того, американский генерал отметил успехи различных добровольных отрядов в Ираке.

Американский генерал-лейтенант Стивен Таунсенд, командующий международной операцией против террористической группировки "Исламское государство" (организация запрещена в России) в Ираке и Сирии, выразил мнение, что организация может быть разгромлена не ранее 2018 года. Об этом сообщает ТАСС.

Он отметил, что возглавляемая США антитеррористическая коалиция при должном упорстве сможет уничтожить остатки группировки, которые будут прятаться в сирийской пустыне. По словам Таунсенда, операция по зачистке пустыни идет очень медленно.

Генерал также подчеркнул успехи шиитских добровольческих отрядов, которые были сформированы в Ираке. Таунсенд добавил, что они продвигаются значительно быстрее, чем ожидалось. Он также отметил профессионализм этих формирований, несмотря на различные обвинения в военных преступлениях.