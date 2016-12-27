Обнаружен черный ящик разбившегося под Сочи Ту-154

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В районе крушения самолета Ту-154 Минобороны России обнаружены тела трех погибших, а также один из черных ящиков самолета. В ближайшее время бортовой самописец будет поднят из воды.

В Черном море водолазы обнаружили один из черных ящиков рухнувшего под Сочи Ту-154 Минобороны. Предположительно, бортовой самописец находится под кабиной лайнера. Состояние черного ящика неизвестно. В ближайшее время он будет извлечен из воды.

Еще два бортовых самописца расположены в хвостовой части самолета. Они пока не обнаружены, передает ТАСС.

Также найдены тела трех жертв авиакатастрофы. "В течение ночи в ходе поисковых работ обнаружены тела трёх погибших и большое количество останков", - рассказали в экстренных службах.

Самолет Минобороны России потерпел крушение в акватории Черного моря утром 25 декабря. На борту находилось 92 человека: члены экипажа, музыканты ансамбля имени Александрова, журналисты и Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза. Все они погибли.

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