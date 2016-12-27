Трамп исключил проигрыш на выборах при участии Обамы
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Избранный президент США Дональд Трамп считает, что не проиграл бы действующему Бараку Обаме, если бы тот принимал участие в выборах главы государства.
Дональд Трамп уверен, что не проиграл президентские выборы, если бы в них участвовал действующий президент США Барак Обама. Об этом он написал на своей странице в Twitter, комментируя соответствующее заявление нынешнего хозяина Белого Дома.
"Президент Обама сказал, что, по его мнению, он бы победил меня. Он должен был так сказать, но я говорю: НИ ЗА ЧТО!" — написал Трамп.
По его мнению, победе Обамы помешали бы сокращение количества рабочих мест, борьба с терроризмом и реформа системы медицинского страхования.
Накануне Барак Обама заявил, что он одолел Дональда Трампа, если бы участвовал в выборах. По его мнению, главной ошибкой демократов стало игнорирование интересов целых слоев общества и отрыв от простого народа.