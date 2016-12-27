Генпрокуратура проверит высказывание Рынски о крушении Ту-154

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Высказывание Божены Рынски о погибших при крушении Ту-154 журналистах заинтересовали Генеральную прокуратуру. Ведомство намерено дать правовую оценку словам блогера.

Генеральная прокуратура проверит высказывания блогера Божены Рынски о гибели журналистов. После авиакатастрофы Ту-154 над Черным морем Рынска на своей странице в соцсети написала, что ее порадовала смерть съемочной группы НТВ, передает "Интерфакс".

Как сообщил официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной, запрос о проверке отправил член Общественной палаты Артем Кирьянов.

"Сообщению Божены Рынски, опубликованному в ее персональном аккаунте в Facebook, будет дана правовая оценка. Безусловно, в случае обнаружения признаков нарушения закона, мы примем все необходимые в данной ситуации меры реагирования", - отметил Куренной.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал полным безумием высказывания Божены Рынски. По его словам, самая жесткая реакция на ее комментарии оправдана.

25 декабря Божена Рынска поглумилась над жертвами катастрофы Ту-154. "Ну, почему именно музыканты? Почему прекрасный ансамбль? Спасибо, конечно, боженьке за бонус в виде съемочной группы НТВошек, но остальные-то почему ", - написала журналистка.

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