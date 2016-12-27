Киссинджер может стать посредником в нормализации отношений России и США

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Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер может стать посредником в нормализации отношений Москвы и Вашингтона при Дональде Трампе. По данным источника, Трамп стремиться наладить российско-американские отношения. Киссинджер же еще со времен Никсона считал Китай более опасным для США в долгосрочной перспективе.

Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер должен стать посредником в нормализации отношений Москвы и Вашингтона при Дональде Трампе. Об этом сообщило немецкое издание Bild со ссылкой на источники в команде избранного американского президента и данные европейских спецслужб.

По данным издания, Трамп стремится к сближению России и США. Киссинджер, в свою очередь, знаком с Владимиром Путиным со времен падения Берлинской стены, и экс-госсекретарь в последнее время стал одним из немногих американцев, встречавшихся с российским президентом, несмотря на охлаждение отношений двух стран.

Европейские спецслужбы отмечают, что по совету бывшего главы Госдепа Трамп стремится снять санкции в отношении России. Киссинджер призывает признать за Россией сферу влияния от Польши и стран Балтии до Ирана, а также от Афганистана до Китая.

Что касается украинского урегулирования, Киссинджер выступает за предоставление Россией гарантий безопасности на юго-востоке Украины. США, в свою очередь, должны перестать затрагивать вопрос Крыма, при этом не признавая возвращение полуострова в состав России.

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