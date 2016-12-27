На Филиппинах четыре человека стали жертвами тайфуна

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Как минимум четыре человека стали жертвами тайфуна, обрушившегося на Филиппины. Разрушены десятки домов.

Мощные снегопады и ледяные дожди обрушились на северо-восток США. В некоторых штатах выпало до 32 сантиметров снега, передает "ТВ Центр". На дорогах образовался гололёд, который стал причиной множественных аварий. Из-за сугробов на десятках трасс движение практически полностью парализовано.

На Филиппинах устраняют последствия тайфуна "Нок-тен", жертвами которого стали четыре человека. На востоке страны разрушены десятки жилых домов. Без электричества остались жители пяти провинций, сто тысяч были вынуждены покинуть свои дома. Сейчас тайфун немного ослаб, однако скорость ветра составляет 130 километров в час.

По данным метеорологов, в настоящее время "Нок-тен" движется в сторону столицы Филиппин. В Маниле объявлена эвакуация.