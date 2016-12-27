В Подмосковье женщина столкнула семилетнего сына с 15-го этажа

Теги: Происшествие подмосковье смерть ребенок

В Мытищах 34-летняя женщина вытолкнула из окна квартиры, расположенной на 15-м этаже, своего семилетнего сына. От полученных при падении травм мальчик скончался.

В Подмосковных Мытищах после падения с высоты 15-го этажа погиб семилетний мальчик. По предварительным данным, ребенка вытолкнула из окна квартиры его мать, передает ТАСС.

В настоящее время подозреваемая - 34-летняя жительница Калужской области – задержана. Следствие намерено ходатайствовать об избрании подозреваемой меры пресечения в виде заключения под стражу.

По факту гибели мальчика возбуждено уголовное дело. Все обстоятельства инцидента устанавливаются.

Читайте также:

Московские аэропорты отменили около 30 рейсов из-за снегопада

Полиция Москвы установила личность ранившего пять человек грабителя