В Подмосковье женщина столкнула семилетнего сына с 15-го этажа
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В Мытищах 34-летняя женщина вытолкнула из окна квартиры, расположенной на 15-м этаже, своего семилетнего сына. От полученных при падении травм мальчик скончался.
В Подмосковных Мытищах после падения с высоты 15-го этажа погиб семилетний мальчик. По предварительным данным, ребенка вытолкнула из окна квартиры его мать, передает ТАСС.
В настоящее время подозреваемая - 34-летняя жительница Калужской области – задержана. Следствие намерено ходатайствовать об избрании подозреваемой меры пресечения в виде заключения под стражу.
По факту гибели мальчика возбуждено уголовное дело. Все обстоятельства инцидента устанавливаются.
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