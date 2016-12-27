Московские аэропорты отменили около 30 рейсов из-за снегопада

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Около 30 рейсов отменено в московских аэропортах из-за неблагоприятных погодных условий. По состоянию на 8:45 в "Шереметьево" отменены 25 рейсов, задержаны - восемь. В "Домодедово" отменен один рейс, задержаны - 14.

В московских аэропортах из-за снегопада отменили около 30 рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс. Расписания".

В аэропорту "Шереметьево" по состоянию на 8:45 отменены 25 рейсов, восемь - задерживаются. В "Домодедово" отменен один рейс, задерживаются - 14. В аэропортах "Внуково" и "Жуковский" все рейсы следуют согласно расписанию.

В московском регионе во вторник ожидается облачная, теплая, сырая и ветреная погода. Как сообщил ТАСС со ссылкой на Росгидромет, прогнозируется мокрый снег, дождь и местами гололедица. В Москве ожидается температура до 2 градусов тепла, по области – от минус 3 до 2 градусов.

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