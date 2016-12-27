СМИ рассказали о новогодних планах Путина и Медведева

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Российские политики и первые лица страны планируют отмечать Новый год в кругу родных и друзей. Об этом сообщают российские СМИ.

Первые лица государства и российские политики встретят новый год дома в семейном кругу. Об этом пишет газета "Известия". Ранее о планах Владимира Путина отметить праздник с семьей говорил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Эту традицию глава государства изменил лишь в 2013 году, когда провел новогоднюю ночь в Хабаровске с местными жителями, пострадавшими от наводнения.

Дмитрий Медведев также встретит Новый год в семейном кругу. Блюда праздничного стола, признался премьер, будут приготовлены из российских продуктов. Обязательно будут и рыба, и мясо, и овощи, произведенные в нашей стране, причем на тех предприятиях, которые были созданы за последние несколько лет, заявил премьер.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко проведет новогодние праздники в России, а сам Новый год встретит в родном Санкт-Петербурге. Спикер Госдумы Вячеслав Володи признался, что уже много лет не ездил отдыхать за рубеж. Отдыхать на родине будут и лидеры думских фракций. Так Владимир Васильев планирует провести время на природе, в зимнем лесу, а лидер ЛДПР Владимир Жириновский и вовсе заявил, что путешествия — это лишний стресс. Глава КПРФ Геннадий Зюганов проведет все праздники со своей семьей в загородном доме, а справедливоросс Сергей Миронов отправится с семьей в путешествие по Золотому кольцу.