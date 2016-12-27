Черный ящик упавшего в море Ту-154 подняли на поверхность
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В ходе поисковой операции в зоне крушения самолета Ту-154 в Черном море был найден и поднят на поверхность параметрический самописец. В ближайшее время черный ящик отправят из Сочи в Москву, где его расшифровкой займутся специалисты Минобороны. Местонахождение речевого самописца также установлено.
Черный ящик самолета Ту-154 Минобороны, потерпевшего крушение в Черном море, поднят из воды. Он находится в хорошем состоянии, передает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.
"Из воды поднят параметрический самописец. В ближайшее время самолет с черным ящиком вылетает из Сочи в Москву, где будет осуществляться его расшифровка специалистами Минобороны", - рассказал он.
По данным источника в оперативном штабе на месте ЧС, местонахождение речевого самописца также установлено. Его могут поднять на поверхность в ближайшее время.
Самолет Минобороны Ту-154 потерпел крушение в акватории Черного моря утром 25 декабря. На борту находилось 92 человека. Все они погибли. Одна из приоритетных версий трагедии - попадание в двигатель самолета посторонних предметов.
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