Черный ящик упавшего в море Ту-154 подняли на поверхность

Теги: самолет авиакатастрофа падение Происшествие

В ходе поисковой операции в зоне крушения самолета Ту-154 в Черном море был найден и поднят на поверхность параметрический самописец. В ближайшее время черный ящик отправят из Сочи в Москву, где его расшифровкой займутся специалисты Минобороны. Местонахождение речевого самописца также установлено.

Черный ящик самолета Ту-154 Минобороны, потерпевшего крушение в Черном море, поднят из воды. Он находится в хорошем состоянии, передает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

"Из воды поднят параметрический самописец. В ближайшее время самолет с черным ящиком вылетает из Сочи в Москву, где будет осуществляться его расшифровка специалистами Минобороны", - рассказал он.

По данным источника в оперативном штабе на месте ЧС, местонахождение речевого самописца также установлено. Его могут поднять на поверхность в ближайшее время.

Самолет Минобороны Ту-154 потерпел крушение в акватории Черного моря утром 25 декабря. На борту находилось 92 человека. Все они погибли. Одна из приоритетных версий трагедии - попадание в двигатель самолета посторонних предметов.

Читайте также:

Очевидец сравнил падающий Ту-154 с "мотоциклом на заднем колесе"

Обнаружен черный ящик разбившегося под Сочи Ту-154

В районе падения Ту-154 обнаружена хвостовая часть с фрагментами двигателя