Российские школьники собрали 45 тонн подарков для детей Сирии

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Школьники из России передали сверстникам из Сирии новогодние подарки. Всего в рамках акции "Дети России - детям Сирии" доставлено 45 тонн груза.

В Арабскую республику доставлена очередная партия новогодних подарков для сирийских детей. Это более 45 тонн гостинцев, передает "ТВ Центр". Помимо поделок, открыток и канцелярских принадлежностей, своим сверстникам они послали традиционные сувениры - вологодские кружева и курских соловьёв. Также каждый российский школьник, участвующий в акции, написал поздравительную открытку с пожеланиями. Все подарки были доставлены на аэродром Чкаловский, откуда самолёт военно-транспортной авиации перевёз их на авиабазу "Хмеймим". Часть праздничного груза сирийские дети уже получили. Военнослужащие Центра примирения враждующих сторон вручили подарки из России ученикам школы имени героя Хашима Юсефа в Тартусе.