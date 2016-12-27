Более 800 школ закрыли в России из-за эпидемии гриппа

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В России из-за гриппа и ОРВИ закрыты 812 школ и 249 детских садов. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Эпидемический порог по гриппу за неделю превышен в сорока двух российских регионах, передает "ТВ Центр". Об этом сообщили в Роспотребнадзоре. Наибольшее число госпитализированных – в Москве, Санкт-Петербурге, Красноярском крае и Свердловской области.

По стране закрыты на карантин более 800 школ и десятки детских садов. На досрочные каникулы отправлены ученики в Липецкой, Волгоградской, Владимирской областях. Подобная ситуация и на Ставрополье. В школах постоянно дежурят врачи, и при первых симптомах гриппа и ОРВИ учащиеся отправляются домой. В столице все поликлиники переведены на шестидневный режим работы.