Заслуженный пилот СССР Олег Смирнов о причинах крушения Ту-154

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Одной из основных версий крушения Ту-154 в Черном море считается попадание посторонних предметов в двигатель. Кроме того, к трагедии могла привести ошибка пилотов. Своим мнением о причинах катастрофы поделился заслуженный пилот СССР Олег Смирнов.

В Черном море продолжаются поисковые работы на месте крушения самолета Ту-154 Министерства обороны России. По последним данным, со дна поднят черный ящик разбившегося лайнера. Заслуженный пилот СССР, председатель комиссии по гражданской авиации Общественного совета Ространснадзора Олег Смирнов — о причинах трагедии:

— Маневр (разворот Ту-154 после взлета) указывает на начало катастрофы, на мой взгляд. Потому что ему не надо было, летя на юг, разворачиваться на север. Это какое-то непроизвольное движение самолета. Чем оно вызвано – это должна выяснить комиссия.

Если в Ту-154 что-то попадает в двигатель (рассматривается в числе основных версий крушения), после чего он глохнет, то на двух двигателях он свободно заходит на посадку. Более того, даже если два двигателя выходят из строя, он все равно может сесть.

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