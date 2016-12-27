СКР добился освобождения незаконно осужденного на Украине россиянина

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Российские следователи помогли освободить от тюремного заключения на Украине гражданина России Владимира Безобразова. Ранее его незаконно обвинили в вербовке жителей Одессы для участия в вооруженном конфликте в Донбассе.

Россиянин Владимир Безобразов, которого ранее похитили сотрудники СБУ и незаконно привлекли к уголовной ответственности на Украине, освобожден. Это произошло благодаря усилиям российской стороны, в том числе СКР, передает ТАСС.

По данным следствия, летом 2014 года Безобразов отдыхал с семьей в Одессе. Его задержали там без каких-либо оснований и обвинили в вербовке местных жителей для участия в вооруженном конфликте на стороне ДНР и ЛНР. СК установил имена похитителей россиянина.

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