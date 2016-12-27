Минобороны подтвердило обнаружение черного ящика Ту-154

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В Министерстве обороны России подтвердили обнаружение основного бортового самописца разбившегося в Черном море Ту-154. В ближайшее время он будет доставлен в НИИ ВВС в Люберцах для расшифровки. Кроме того, на глубине 30 метров найдены еще пять фрагментов лайнера.

Черный ящик разбившего в Черном море Ту-154 обнаружен на глубине 17 метров с помощью аппарата "Фалкон". Как сообщает "Интерфакс", со ссылкой на департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России, в ближайшие часы бортовой самописец будет доставлен в Люберцы в Центральный научно-исследовательский институт Военно-воздушных сил.

В военном ведомстве также сообщили, что в ходе поисковых работ на месте крушения Ту-154 найдено 12 тел и 156 фрагментов погибших. Также на дне обнаружены еще пять фрагментов разбившегося самолета, в том числе части фюзеляжа и двигателей.

"Ночью в ходе операции на удалении 1,7 тысячи метров от берега на глубине около 30 метров обнаружено еще 5 фрагментов самолета - это несколько частей фюзеляжа, фрагменты двигателей, различные механизмы и агрегаты. Все обломки доставляются на берег и передаются следственным органам", - отметили в ведомстве.

Самолет Минобороны Ту-154 потерпел крушение в акватории Черного моря утром 25 декабря. На борту находилось 92 человека. Все они погибли. Одной из приоритетных версий трагедии называется попадание в двигатель самолета посторонних предметов.