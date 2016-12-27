Власти ДНР передали Киеву двух женщин в качестве жеста доброй воли

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Власти самопровозглашенной Донецкой народной республики передали украинской стороне двух женщин в качестве жеста доброй воли. Процедура прошла между Донецком и Макеевкой. Киеву были переданы бывшая судья Апелляционного суда Донецкой области Анжелика Преснякова и журналист Ольга Сворак.

Власти самопровозглашенной Донецкой народной республики передали главе украинского Центра освобождения пленных общественной организации "Офицерский корпус" Владимиру Рубану двух женщин в качестве жеста доброй воли. Об этом сообщило Донецкое агентство новостей.

"Процедура прошла между Донецком и Макеевкой. Со стороны ДНР присутствовали представители МГБ. Они передали Рубану Анжелику Преснякову и Ольгу Сворак", - говорится в сообщении.

По данным агентства, по окончании процедуры Рубан отметил, что состоявшаяся передача "будет способствовать ускорению процесса обмену пленными в Донбассе".

По данным украинского издания "Вести", Ольга Сворак работала журналистом портала Golos-info. Анжелика Преснякова была судьей Апелляционного суда Донецкой области.

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