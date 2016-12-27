Ранивший пять человек на западе Москвы захватил в заложники соседку

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Грабитель, ранивший пять человек в подъезде жилого дома на западе Москвы, укрывается в квартире соседей. Злоумышленник держит в заложниках женщину.

Расстрелявший пять человек в подъезде дома по улице Ельнинской забаррикадировался в квартире соседей, взяв в заложники женщину. Об этом сообщила официальный представитель СК по Москве Юлия Иванова.

В настоящее время дом оцеплен, около него дежурят бригады скорой помощи и экстренных служб. Сотрудники правоохранительных органов предпринимают меры по освобождению захваченной женщины. Личность злоумышленника уже установлена, передает "Интерфакс".

Инцидент произошел в ночь на 27 декабря. Во время проведения обысков, в рамках уголовного дела, подозреваемый в грабеже оказал противодействие сотрудникам полиции и открыл стрельбу из ружья. Ранения получили полицейские и сотрудники ГБУ "Жилищник", присутствующие при проведении следственных действий. Пострадавшие госпитализированы.

Возбуждено уголовное дело по статьям "Покушение на убийство двух и более лиц", "Посягательство на жизнь сотрудника полиции" и "Захват заложников".

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