Расстрелявший полицейских на западе Москвы покончил с собой

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Мужчина, устроивший стрельбу и взявший заложницу в подъезде жилого дома на западе Москвы, покончил с собой. Удерживаемая преступником женщина не пострадала.

Грабитель, удерживавший женщину в квартире на Ельнинской улице в Москве, покончил жизнь самоубийством. Как сообщила представитель столичного управления СКР Юлия Иванова, заложница освобождена, она не пострадала, передает "Интерфакс".

Инцидент произошел в ночь на вторник на западе столицы. Во время проведения обысков подозреваемый в грабеже оказал сопротивление полицейским и открыл стрельбу из ружья. Ранения получили сотрудники МВД и ГБУ "Жилищник", присутствующие при проведении следственных действий. После этого стрелок забаррикадировался в квартире соседей, взяв в заложники женщину.

Возбуждено уголовное дело по статьям "Покушение на убийство двух и более лиц", "Посягательство на жизнь сотрудника полиции" и "Захват заложников". Пострадавшим оказывается медицинская помощь.

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