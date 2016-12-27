Расстрелявший полицейских на западе Москвы покончил с собой
Теги: самоубийство заложники Происшествие москва
Мужчина, устроивший стрельбу и взявший заложницу в подъезде жилого дома на западе Москвы, покончил с собой. Удерживаемая преступником женщина не пострадала.
Грабитель, удерживавший женщину в квартире на Ельнинской улице в Москве, покончил жизнь самоубийством. Как сообщила представитель столичного управления СКР Юлия Иванова, заложница освобождена, она не пострадала, передает "Интерфакс".
Инцидент произошел в ночь на вторник на западе столицы. Во время проведения обысков подозреваемый в грабеже оказал сопротивление полицейским и открыл стрельбу из ружья. Ранения получили сотрудники МВД и ГБУ "Жилищник", присутствующие при проведении следственных действий. После этого стрелок забаррикадировался в квартире соседей, взяв в заложники женщину.
Возбуждено уголовное дело по статьям "Покушение на убийство двух и более лиц", "Посягательство на жизнь сотрудника полиции" и "Захват заложников". Пострадавшим оказывается медицинская помощь.
Читайте также:
В Подмосковье женщина столкнула семилетнего сына с 15-го этажа
Московские аэропорты отменили около 30 рейсов из-за снегопада