"Роскосмос" готовит эксперимент по 3D-печати живых тканей на борту МКС

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Российские ученые одобрили подготовку на борту МКС эксперимента по 3D-печати живых тканей. Предполагаемую дату испытания новой технологии, которая получила шифр "Магнитный 3D-биопринтер", пока не называют.

На борту МКС проведут эксперимент по 3D-печати живой ткани, пишет газета "Известия" со ссылкой на сотрудника Объединенной ракетно-космической корпорации Валентина Уварова.

Эксперимент "Магнитный 3D-биопринтер" по исследованию "трехмерной биофабрикации тканевых конструкций, осуществляемой методом программируемой самосборки живых тканей и органов в условиях микрогравитации посредством магнитного поля" одобрили ученые. Как рассказал Уваров, к настоящему моменту разработан проект технического задания, следующий этап - согласование ТЗ и конструкторской документации на научную аппаратуру.

По мнению замдиректора ИМБП, член-корреспондента РАН Людмилы Буравковой, исследование имеет высокую научную ценность. С его помощью российские ученые смогут выяснить, какова роль гравитации в появлении и развитии живых тканей и органов.

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