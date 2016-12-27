Еще один иркутский чиновник стал фигурантом уголовного дела из-за "Боярышника"

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После массового отравления "Боярышником" в Иркутске Следственный комитет возбудил уголовное дело против заместителя министра имущественных отношений региона Евгении Нефедовой. Ее подозревают в халатности. По данным СКР, в ведении Нефедовой находился земельный участок на котором был расположен павильон, торговавший "Боярышником".

Против замминистра имущественных отношений Иркутской области Евгении Нефедовой возбуждено уголовное дело о халатности. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

По данным СКР, Нефедова как замминистра руководила и контролировала деятельность отдела предоставления земельных участков под размещение временных сооружений и наружной рекламы. На одном из таких участков был расположен павильон, торговавший концентратом "Боярышник". В 2015-2016 годах трижды устанавливались факты нарушения законодательства о реализации алкоголя. Арендатору участка выносились предупреждения и штрафы. В ноябре текущего года Нефедовой передали дело о нарушениях законодательства об алкоголе. В СКР отметили, что у замминистра были все основания обратиться в суд, чтобы расторгнуть договор аренды.

"Однако вместо этого Нефедова подписала лишь очередное предупреждение. Это привело к тому, что работа павильона была продолжена и в декабре текущего года в нем реализовывалась спиртосодержащая жидкость "Боярышник", которая стала причиной массовой гибели людей", - подчеркнула Петренко.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. Ранее в рамках уголовного дела был задержан замглавы регионального управления Роспотребнадзора Михаил Лужнов. В настоящее время по состоянию здоровья он помещен в больницу.

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