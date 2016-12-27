Министр обороны Израиля рекомендовал евреям покинуть Францию

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Глава Минобороны Израиля Авигдор Либерман посоветовал евреям уезжать из Франции. К такому заявлению министра подтолкнули планы Парижа урегулировать палестино-израильский конфликт на ближневосточной мирной конференции. Либерман назвал предстоящее мероприятие "трибуналом против Израиля".

Министр обороны Израиля Авигдор Либерман призвал евреев уезжать из Франции, пишет газета Haaretz.

"Это не ваша страна, не ваша земля. Оставьте Францию, приезжайте в Израиль. Если хотите остаться евреями, если хотите, чтобы ваши дети и внуки тоже были евреями, покиньте Францию, совершите алию в Израиль", - заявил он.

15 января в Париже пройдет международная конференция по миру на Ближнем Востоке. Многосторонний форум, по замыслу организаторов, должен реанимировать палестино-израильский мирный процесс. Израиль отказался от участия в конференции и призвал Францию отменить ее.

Страна настаивает на прямых переговорах с Палестиной, поскольку опасается внешнего давления и навязывания невыгодных для себя условий мира. Другая сторона, напротив, поддерживает проведение конференции. По заявлению палестинцев, двусторонний формат исчерпал себя, а переговорные возможности с израильтянами неравны.

По словам Либермана, выезд евреев из Франции - "единственный ответ на этот заговор", а конференция - "трибунал против Государства Израиль" и "современное дело Дрейфуса". Он также отметил, что реальной целью конференции является "подрыв безопасности Государства Израиль и очернение его доброго имени".

23 декабря Совбез ООН принял резолюцию, признающую незаконным строительство израильских поселений на палестинских территориях. Израиль заявил, что не будет выполнять это решение.

Западный берег реки Иордан был оккупирован Израилем в ходе Шестидневной войны 1967 года. ООН считает существование еврейских поселений на этой территории незаконным и противоречащим международному законодательству.

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