Спасатели обследовали 100 кв. км Черного моря в районе крушения Ту-154

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В Чёрном море на месте крушения Ту-154 Минобороны не прекращается поисково-спасательная операция. Работа организована в круглосуточном режиме. К этому моменту обнаружены тела 12 погибших. Кроме того, найден и уже поднят на поверхность основной бортовой самописец разбившегося самолёта.

В течение ночи при свете прожекторов продолжался поиск останков тел и личных вещей пассажиров и экипажа Ту-154 на поверхности Чёрного моря, передает "ТВ Центр". Во вторник в восемь утра к работе снова подключились водолазы МЧС, накануне их численность в акватории вблизи побережья Сочи увеличилась почти до 200.

К месту проведения поисков прибыл самоходный кран "Черноморец-11" со специальной грузовой платформой. Грузоподъемность крана до 100 тонн - сейчас он территориально располагается ближе к побережью Адлера. Накануне на берег был доставлен фрагмент боковой обшивки фюзеляжа размером 3,5 на 4,5 метра с иллюминаторами.

В общей сложности в операции задействованы 45 кораблей и судов, 15 глубоководных аппаратов. Работает авиация - вертолеты и беспилотники. Погода благоприятная: хорошая видимость и небольшой ветер 2 метра в секунду.

Накануне район проведения поисковой операции был разделен на 15 секторов. Специалисты успели обследовать 100% надводной поверхности. В семи секторах полностью осмотрели дно. Но из-за сильного течения радиус поиска периодически расширяется. Сейчас детально изучается квадрат дна размером 1 на 3 километра, где предположительно разбросаны обломки.

Утром стало известно: приоритетной версией следствие считает попадание посторонних предметов в двигатель самолета Ту-154. Проверяются и другие возможные сценарии, в том числе ошибка пилотирования, техническая неисправность, а также некачественное топливо, которое могло повлиять на работу двигателей.

Егор Киселев, "ТВ Центр".