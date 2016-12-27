Путин поздравил сотрудников МЧС с Днем спасателя

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Владимир Путин поздравил сотрудников и ветеранов МЧС с Днем спасателя. Глава государства отметил их мужество и самоотдачу при выполнении своего профессионального долга.

Сотрудники МЧС во вторник отмечает свои профессиональный праздник - День спасателя. Владимир Путин поздравил и действующих специалистов, и ветеранов ведомства, отметив огромную значимость их работы для жителей страны. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Особые слова признательности президент высказал тем, кто стоял у истоков создания современного Министерства чрезвычайных ситуаций. Владимир Путин заявил, что государство продолжит оказывать всю необходимую поддержку для развития МЧС, внедрения новых технологий и подготовки кадров самого высокого уровня.

"Вы по праву заслужили авторитет и уважение и в российском обществе и далеко за пределами нашей страны, решая все поставленные задачи добросовестно и эффективно. Вы первыми приходите на помощь во время катастроф и ЧС. Противостоите природной стихии. Помогаете тем, кто оказался в беде в результате вооруженных конфликтов. Боретесь за жизни людей, проявляя личное мужество и отвагу. Каждый из вас осознает огромную степень ответственности, работает четко, слажено, с полной самоотдачей. С честью выполняет свои профессиональный и человеческий долг. Спасибо вам за вашу непростую, очень важную службу", - сказал Владимир Путин.