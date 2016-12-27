В Челябинске пенсионер лишился сбережений из-за однофамильца-должника

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В Челябинске по ошибке судебных приставов пенсионер лишился почти всех своих накоплений. Настоящим должником оказался полный тезка пострадавшего. Прокуратура постановила вернуть деньги на личный счет, но выполнить это решение оказалось не просто.

Не самое редкое имя для Андрея Ракова стало причиной неприятной истории. Два года назад он получил квитанцию от судебных приставов. Пенсионера просили оплатить крупный штраф, как оказалось, по ошибке, передает "ТВ Центр".

"Судебный пристав Каримов, посмотрел мой паспорт, извинился, говорит, это не вы, но попросил у меня паспорт, сделал ксерокопию. И все, я успокоился", - рассказал Андрей Раков.

Но в мае из банка пришло сообщение о переоформлении вклада. Вклад пенсионера "переоформили" так, что на нем вместо 130 тысяч оказалось 40. Выяснилось, что деньги списали по требованию судебных приставов. Андрей Викторович поехал разбираться сначала в ФССП, оттуда в налоговую, затем в пенсионный фонд. Его деньги нашлись именно там. Вот только должен был не он, а его однофамилец.

"Мне прямо не сказали, но намекнули, что мои деньги ушли в Пенсионный фонд Калининского района за моего однофамильца Ракова Андрея Викторовича. Но у нас разные даты рождения и разные адреса. Просто ребята не хотят работать. Они хотели на халяву срубить деньги. Срубили", - посетовал пенсионер.

Выяснилось, что Раковых Андреев Викторовичей в Челябинске четверо. Адреса и годы рождения разные у всех. Но возраст этого пенсионера, видимо, показался приставам наиболее подходящим: он всего на два года младше настоящего должника. Сам виновник, что не удивительно, от общения отказывается. И уж тем более не собирается помогать своему тёзке.

"Ситуация со списанием денежных средств со счетов граждан, которые являются полными тезками должников, к сожалению, встречаются. Но они единичные. Управлением применяются все меры, чтобы сократить их", - сообщила руководитель пресс-службы Федеральной службы судебных приставов по Челябинской области Мария Филиппова.

Это все, что могут сказать в службе судебных приставов о сложившейся ситуации. Но Андрей Раков серьезно настроен вернуть деньги. У пенсионера проблемы с сердцем. Он три года копил, чтобы поехать на лечение в Кисловодск.

"Установлено, что в отношении мужчины исполнительным приставом было возбуждено четыре уголовных производства о взыскании задолженности, в отношении которого была удержана сумма в размере 90 тысяч рублей. В связи с выявленным нарушением закона, прокурором были внесены протесты на незаконные окончания исполнительных производств. Данные протесты были рассмотрены и удовлетворены", - заявила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Прокурор уверен, что добиться справедливости у Андрея Ракова получится. Вот только деньги к нему вернутся не скоро. Средства уже ушли к взыскателю. Таких историй в России, и правда, не так уж много. Вот только большая их часть заканчивается даже не в прокуратуре, а в суде.

Евгения Карих, Олег Гаврилов, "ТВ Центр".