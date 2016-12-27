Шойгу рассказал о ходе расследования катастрофы Ту-154
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Министерство обороны делает все необходимое для поиска тел погибших и расследования причин авиакатастрофы Ту-154 в Черном море. Об этом заявил глава ведомства Сергей Шойгу. Он также поручил выделить 70 квартир ансамблю имени Александрова.
Минобороны делает все возможное для расследования причин крушения самолета Ту-154 в Черном море. Об этом заявил глава ведомства Сергей Шойгу в ходе оперативного совещания во вторник, передает "ТВ Центр".
Он также поручил выделить ансамблю Александрову 70 квартир для того, чтобы "в самое ближайшее время восстановить коллектив, провести конкурс и продолжить традиции". Шойгу также отметил, что именем Александра Халилова будет названо военно-музыкальное училище.
Тем временем стало известно, что полеты самолетов Ту-154Б-2, принадлежащих российским силовым ведомствам, приостановлены до выяснения причин крушения над Черным морем. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник.
По словам собеседника агентства, в настоящее время в эксплуатации находится ограниченное число данного типа самолетов. На воздушных перевозках приостановление полетов не скажется.
Самолет Минобороны Ту-154 потерпел крушение в акватории Черного моря утром 25 декабря. На борту находилось 92 человека. Все они погибли. Одной из приоритетных версий трагедии называется попадание в двигатель самолета посторонних предметов.
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