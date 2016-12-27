Захарова обвинила Вашингтон в подрыве ядерного паритета с Москвой

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Новый закон о расходах на оборону США указывает на планы Вашингтона подорвать ядерный паритет с Россией. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Отдельно она также упомянула разрешение американских властей поставлять ПЗРК в Сирию. Россия воспринимает это как враждебный шаг.

В МИД России прокомментировали новый закон США о расходах на оборону. По словам спикера ведомства Марии Захаровой, он прямо дает понять, что планы Вашингтона по противоракетной обороне направлены на слом ядерного паритета с Россией.

Таким образом, как указала Захарова, "байки про "ядерную угрозу со стороны Ирана и Северной Кореи", которыми нас долго потчевали, обосновывая необходимость развертывания противоракет, отброшены в сторону".

Россия также считает враждебным шагом разрешение в новом законе поставлять ПЗРК в Сирию. Захарова отметила, что передаваемое вооружение быстро окажется в руках джихадистов, что должны понимать в Вашингтоне. "Иначе, чем пособничеством террористам, это не назовешь. Поэтому рассматриваем данный шаг как враждебный ", - заключила дипломат.

Кроме этого, увязывание Вашингтоном двусторонних контактов с Москвой по военной линии с украинским кризисом вызывает удивление. "Упорное увязывание двусторонних контактов по военной линии с украинским кризисом не может не вызывать удивление. Американским партнерам пора признать очевидное - решение населения Крыма вернуться в состав России и нынешнее удручающее положение дел на Украине являются следствием не мифической "российской агрессии", а прямым результатом государственного переворота в Киеве почти три года назад, идеологом и куратором которого была нынешняя администрация США".

Накануне принятие военного бюджета осудили в Китае, там оказались недовольны тем, что Вашингтон планирует оказывать поддержку Тайваню.

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