В Подмосковье мужчина угрожает взорвать банк

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В подмосковном городе Орехово-Зуево мужчина угрожает взорвать отделение банка. Захватчик сообщил, что у него на теле закреплена бомба.

В один из банков подмосковного города Орехово-Зуево ворвался мужчина и заявил о намерении взорвать офис. Как пишет Life, захватчик продемонстрировал сотрудникам банка пояс на теле и сообщил, что на нем закреплена бомба.

О требованиях, которые выдвигает мужчина к сотрудникам кредитной организации, пока не известно. На месте инцидента работают полицейские, сотрудники МЧС и бригады скорой помощи.

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