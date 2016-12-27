Источник сообщил об отсутствии следов взрывчатки на корпусе Ту-154
Теги: расследование минобороны самолет авиакатастрофа Происшествие море
Следов внешнего воздействия на обломках Ту-154 и поднятых из моря телах погибших нет. Также, по словам источника, не обнаружено следов взрывчатки. Таким образом, версия о теракте к настоящему моменту не находит подтверждения.
На телах погибших в катастрофе Ту-154 и фрагментах самолета нет повреждений, свидетельствующих о внешнем воздействии. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
"К настоящему времени эксперты-криминалисты не обнаружили на обломках самолета и телах погибших следов, свидетельствующих о том, что на лайнер могло быть оказано внешнее воздействие", - сказал он.
Кроме того, по его словам, исследование останков, поднятых из воды, не выявило следов взрывчатых веществ. Таким образом, версия о теракте не подтверждается.
Самолет Минобороны Ту-154 разбился в акватории Черного моря утром 25 декабря. На его борту находилось 92 человека, включая участников ансамбля имени Александрова, журналистов и правозащитницу Елизавету Глинку. Все они погибли. Одной из приоритетных версий трагедии называется попадание в двигатель самолета посторонних предметов.
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