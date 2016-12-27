Федор Смолов назван футболистом года

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Федор Смолов признан лучшим футболистом России 2016 года. Согласно опросу журналистов, который традиционно проводит еженедельник "Футбол", второе место занял голландский форвард московского "Спартака" Квинси Промес, а замкнул первую тройку вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев.

Нападающий "Краснодара" Федор Смолов признан лучшим футболистом России 2016 года, передает ТАСС.

Опрос, лидером которого стал спортсмен, традиционно (с 1964 года – прим. ред.) проводит еженедельник "Футбол". В нем приняли участие 308 журналистов ведущих СМИ и представителей пресс-служб.

Смолов набрал 544 очка, опередив на 125 баллов голландского форварда московского "Спартака" Квинси Промеса. Замкнул первую тройку вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев. Всего респонденты упомянули в своих анкетах 61 футболиста из 16 клубов.

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