Мужчина захватил банк в Орехово-Зуеве из-за ипотеки

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Мужчина, угрожавший взорвать банк в подмосковном Орехово-Зуеве, решился на преступление из-за долгов по ипотеке. В настоящее время злоумышленник задержан.

Банк в подмосковном Орехово-Зуеве захватил клиент-должник. Мужчина угрожал совершить самоубийство, если кредитная организация не снизит ему ставку по ипотеке, передает ТАСС.

Как рассказала представитель полиции Ирина Волк, клиент ворвался в отделение банка, облил себя неустановленной жидкостью и стал кричать, что покончит жизнь самоубийством. Прибывшие на место ЧП правоохранители задержали мужчину. Однако он успел ранить себя ножом.

В настоящее время захватчик доставлен в медицинское учреждение. По факту происшествия проводится проверка. По предварительным данным, мотивом поступка мужчины стали его долги по ипотеке.

Ранее сообщалось, что в один из банков Орехово-Зуева ворвался неизвестный и заявил о намерении взорвать офис. Захватчик сообщил, что у него на теле закреплена бомба.

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