Лавров рассказал о позитивных предпосылках в работе с новой администрацией США

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Россия вместе с новой американской администрацией способны внести значительный вклад в урегулирование на Украине и в Сирии. По словам российского министра иностранных дел Сергея Лаврова, предпосылки для этого есть.

Россия и новая администрация США способны внести значительный вклад в урегулирование кризисов на Украине и в Сирии. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на министра иностранных дел Сергея Лаврова.

"В случае готовности США к конструктивному взаимодействию мы, безусловно, способны не только продвинуться вперед в решении двусторонних вопросов, но и внести совместный весомый вклад в преодоление острых глобальных и региональных проблем, включая, разумеется, урегулирование сирийского и украинского кризисов. Необходимые предпосылки для этого есть", - сказал он.

Лавров заявил, что российская сторона рассчитывает выстроить прагматичный диалог с администрацией Дональда Трампа. Министр призвал возобновить межведомственное общение между странами, которое, по его словам, было практически свернуто.

"У нас была очень хорошо себя показавшая двусторонняя президентская комиссия, которая включала 21 рабочую группу по широкому спектру направлений сотрудничества, но в марте 2014 года Вашингтон "заморозил" ее деятельность", - напомнил Лавров.

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