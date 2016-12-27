Песков опроверг назначение Бабича послом в Турции

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В Кремле не принимали решений о назначении нового посла России в Турции. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, слухи о назначении послом полпреда в Приволжском федеральном округе Михаила Бабича не соответствуют действительности.

Информация о назначении на должность посла России в Турции полпреда президента в Приволжском федеральном округе Михаила Бабича не соответствует действительности. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.

По его словам, никаких решений на этот счет нет. Также он не смог сказать, когда будет принято решение о назначении нового посла.

О назначении Бабича послом России в Турции ранее сообщали российские СМИ.

Посол России в Турции Андрей Карлов был застрелен 19 декабря во время выступления на открытии фотовыставки в Анкаре. В спину 62-летнего посла выстрелил бывший турецкий полицейский Мевлют Мерт Алтынташ. При этом он выкрикивал "Аллах Акбар" и "Это месть за Алеппо".