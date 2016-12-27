Расправа вахтовиков над бурым медведем в Якутии попала на видео

Теги: Преступность животные якутия

В интернете появилось видео, на котором вахтовики за рулем двух грузовиков "Урал" переехали бурого медведя в Якутии. Проверку по факту незаконных действий, повлекших гибель животного, проводит региональное Министерство охраны природы.

МВД и Минприроды Якутии изучают видео жестокого обращения с бурым медведем в Якутии, передает "Интерфакс". Расправа над зверем попала на видео.

На кадрах видно, как водитель "Урала", предположительно вахтовик, догоняет медведя и несколько раз его переезжает. Затем второй "Урал" прижимает зверя к земле. В этот момент один из мужчин пытается проткнуть железным прутом голову животного.

По факту незаконных действий, повлекших гибель животного, Министерством охраны природы Якутии проводится проверка.

К настоящему времени установлено, какому юридическому лицу принадлежала техника, на которой давят зверя.

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