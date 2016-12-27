Путин ввел в эксплуатацию газопровод в Крым

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Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции дал старт подаче газа в Крым после завершения работ по присоединению газотранспортной системы полуострова к магистральным газопроводам страны. В церемонии принимали участие глава республики Крым Сергей Аксенов и врио губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников.

Президент России Владимир Путин дал старт присоединению газотранспортной системы Крыма к газопроводам материковой части страны. Об этом сообщил "Интерфакс".

Церемония прошла в режиме видеоконференции, в которой приняли участие глава Крымской республики Сергей Аксенов и врио губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников.

Запуск газопровода в Крым позволит обеспечить бесперебойную подачу всем категориям потребителей на полуострове. Общая протяженность трубопровода составила 358,7 километра, включая двухниточный переход через озеро Тузла и Керченский пролив, а также отвод на Симферополь.

О присоединении Крыма к газотранспортной системе России Владимир Путин заявил во время большой пресс-конференции в пятницу. Глава государства отметил, что после запуска газопровода на полуострове начнется строительство двух электростанций.

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