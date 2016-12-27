Суд в Москве признал события в Киеве в 2014 году госпереворотом

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Дорогомиловский суд Москвы признал смену власти на Украине в 2014 году государственным переворотом. Таким образом, суд удовлетворил иск экс-депутата Верховной Рады Владимира Олейника.

Дорогомиловский суд Москвы признал смену власти на Украине в 2014 году государственным переворотом. Как передает ТАСС, суд удовлетворил иск экс- депутата Верховной рады Владимира Олейника.

В тексте судебного решения подчеркивается, что версия о госперевороте нашла убедительное подтверждение в многочисленных доказательствах, которые собраны судом. Одним из факторов смены власти на Украине суд признал участие в этом процессе вооруженных националистических организаций.

Комментируя сам факт рассмотрения иска в российском суде, судья подчеркнула характер отношений двух стран.

"Многонациональный народ России, согласно преамбуле Конституции, призван утверждать мир и единство. Между российским и украинским народами сложились уникальные отношения, поэтому российский суд обязан дать правовую оценку произошедшим на Украине событиям", - сказала судья.