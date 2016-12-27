Путин заявил о планетарном значении природного потенциала России

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Владимир Путин потребовал как минимум двукратного сокращения выбросов парниковых газов. Об этом глава государства заявил на заседании Госсовета, посвященного экологии. По словам главы государства, если этого не произойдет, то "будущим поколениям мы оставим среду, непригодную для жизни".

Владимир Путин проводит заседании Государственного совета, где обсуждают решение глобальных экологических проблем. Следующий год в стране объявлен годом экологии, напоминает "ТВ Центр".

По словам президента, природно-ресурсный потенциал России имеет планетарное значение. Фактически наша страна выступает, как донор мира, обеспечивая 10% биосферной устойчивости. Поэтому начинать масштабные экологические программы нужно без промедления, в частности ускорить внедрение природо-охранных технологий на отечественных производствах. Без этого, подчеркнул президент, экономический ущерб России ежегодно составляет 6% от ВВП, а с учётом последствий для здоровья граждан, цифра достигает и 15%.

"Если мы и дальше будем обходиться полумерами и ссылаться на более важные задачи, то к 2050 году выбросы загрязняющих веществ и парниковых газов достигнут критического предела, а это значит, что будущим поколениям мы оставим среду, непригодную для жизни. Поэтому необходимо, как минимум, в два раза сократить загрязнения и выбросы", - заявил Владимир Путин.