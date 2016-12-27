Лавров обсудил с главой МИД Турции подготовку переговоров в Астане
Теги: сирия турция Сирийский конфликт переговоры
Сергей Лавров обсудил по телефону со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу подготовку встречи оппозиции и правительства Сирии в Астане и согласование параметров перемирия в Сирии. Об этом сообщили в российском МИД.
Ситуацию в Сирии обсудил глава российского МИД Сергей Лавров в ходе телефонного разговора со своим турецкой коллегой Мевлютом Чавушоглу, передает "ТВ Центр". Как сообщили в нашем внешнеполитическом ведомстве, речь шла об организации встречи в Астане для запуска политического урегулирования. Министры подчеркнули важность скорейшего завершения боевых действий и достижения перемирия в Арабской республике. Кроме того, стороны согласились, что в ближайшее время необходимо начать отмежевание так называемой умеренной оппозиции от террористических группировок.
Новости по теме Сирийский конфликт
-
28 декабря 2016
В МИД заявили об очередном обстреле посольства России в Дамаске
-
28 декабря 2016
Лавров осудил распространение чиновниками ООН лжи о Сирии
-
28 декабря 2016
Россия считает неприемлемой резолюцию Франции и Британии по Сирии
-
28 декабря 2016
Саперы нашли в Алеппо боеприпасы производства США и Германии
-
28 декабря 2016
Россия и Турция согласовали план перемирия в Сирии