Лавров обсудил с главой МИД Турции подготовку переговоров в Астане

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Сергей Лавров обсудил по телефону со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу подготовку встречи оппозиции и правительства Сирии в Астане и согласование параметров перемирия в Сирии. Об этом сообщили в российском МИД.