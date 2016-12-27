15:25, 27 декабря 2016

Лавров обсудил с главой МИД Турции подготовку переговоров в Астане

Теги:  сирия  турция  Сирийский конфликт  переговоры

Сергей Лавров обсудил по телефону со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу подготовку встречи оппозиции и правительства Сирии в Астане и согласование параметров перемирия в Сирии. Об этом сообщили в российском МИД.

Ситуацию в Сирии обсудил глава российского МИД Сергей Лавров в ходе телефонного разговора со своим турецкой коллегой Мевлютом Чавушоглу, передает "ТВ Центр". Как сообщили в нашем внешнеполитическом ведомстве, речь шла об организации встречи в Астане для запуска политического урегулирования. Министры подчеркнули важность скорейшего завершения боевых действий и достижения перемирия в Арабской республике. Кроме того, стороны согласились, что в ближайшее время необходимо начать отмежевание так называемой умеренной оппозиции от террористических группировок.

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